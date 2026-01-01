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Airfryer Series 5000
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Come usare Airfryer Series 5000
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- Che tipo di teglia posso utilizzare nella mia Philips Airfryer?
- Perché devo scuotere il cibo nella mia Philips Airfryer?
- Come pulire l'asciugatrice Philips
- È necessario preriscaldare l'Airfryer Philips?
- Dove posso trovare ricette per la mia Philips Airfryer?
- Dove si trovano il modello e il numero di serie della mia asciugatrice Philips?
- Posso usare la carta da forno o la carta stagnola nella mia Philips Airfryer?
- Il mio Philips Airfryer emana un odore di plastica.
- Che tipo di alimenti posso preparare con la mia Philips Airfryer?
- Devo rimuovere il tappo di gomma dalla mia padella Philips Airfryer?
- Come utilizzare le preimpostazioni sulla mia Philips Airfryer?
- Quanto cibo posso preparare con la mia Philips Airfryer?
- Come e quando usare l'olio nella mia Philips Airfryer?
- Come posso ottenere l'App HomeID?
- Quali patatine fritte congelate posso preparare nella mia Philips Airfryer?
- Come utilizzare l'Assistente Alexa con la mia Philips Airfryer
- È possibile collegare più di una persona a un dispositivo da cucina Philips?
- Perché il mio Philips Airfryer emette un segnale acustico durante la cottura?
- Quali materiali e rivestimenti sono utilizzati nella mia Philips Airfryer?
- Come posso iniziare a utilizzare la mia Philips Airfryer?
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- Il fumo bianco esce dalla mia Philips Airfryer
- Il cibo della mia Philips Airfryer non è croccante e non corrisponde alle aspettative
- Il rivestimento della padella o del cestello della mia Philips Airfryer si stacca
- Le patatine fritte fatte in casa con la mia Philips Airfryer non sono come previsto
- Il mio Philips Airfryer fa rumore
- L'asciugatrice Philips non viene visualizzata nell'elenco dei dispositivi dell'App HomeID
- Come faccio a staccare il cestello della mia Philips Airfryer dalla padella?
- Il mio Philips Airfryer non si riscalda
- Il mio Philips Airfryer non funziona e non si accende
- Il mio dispositivo da cucina Philips non riesce a trovare la rete WiFi domestica
- Non riesco a controllare il mio dispositivo da cucina Philips con l'app HomeID
- Come resettare il mio dispositivo da cucina Philips e cancellare tutte le informazioni
- La luce del pulsante di accensione/spegnimento della mia Philips Airfryer non si spegne
- Il mio Philips Airfryer mostra dei trattini o un codice di errore
- L'app Philips HomeID si è chiusa o si è bloccata
- Non riesco a connettere il mio dispositivo da cucina Philips con l'app HomeID
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