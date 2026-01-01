Iscriviti e approfitta del 10%* di sconto sul tuo primo ordine

Supporto per l'uso e la cura del tuo prodotto
Serie 3100 Macchina da caffè automatica
Registra il tuo prodotto per confermare la garanzia, rimanere informato e ottenere supporto personalizzato.
Trova risposte sul tuo prodotto
- Come decalcificare la macchina per caffè espresso Philips
- Come pulire e mantenere la macchina per caffè espresso Philips
- Come si utilizzano le pastiglie Philips per la rimozione dell'olio dal caffè?
- Come lubrificare il gruppo erogatore della mia macchina per caffè espresso Philips
- Come regolare il volume della bevanda della mia macchina per caffè espresso Philips
Risolvi un problema
Risoluzione dei problemi per il tuo Serie 3100 Macchina da caffè automatica
- La mia macchina per caffè espresso Philips perde
- Dalla mia macchina per caffè espresso Philips non esce caffè
- La mia macchina per caffè espresso Philips emette un rumore
- La temperatura del caffè della mia macchina per caffè espresso Philips non è abbastanza alta
- La mia macchina per caffè espresso Philips non monta bene il latte
- C'è del caffè in polvere sotto il gruppo erogatore della mia macchina per caffè espresso Philips
- Il caffè della mia macchina per caffè espresso Philips è troppo annacquato
- La mia macchina per caffè espresso Philips scarica il caffè macinato senza preparare il caffè
- Il vassoio raccogligocce della mia macchina per caffè espresso Philips si riempie in fretta
- Non riesco a rimuovere il gruppo erogatore dalla mia macchina per caffè espresso Philips
- Non riesco a inserire il gruppo di infusione nella mia macchina per caffè espresso Philips
- Non riesco a regolare l'impostazione del macinacaffè sulla mia macchina per caffè espresso Philips
- Sulla mia macchina per caffè espresso Philips compare un messaggio di allarme o un codice di errore
- La mia macchina per caffè espresso Philips non si accende
- I fondi di caffè della mia macchina per espresso Philips sono bagnati
- Dalla mia macchina per caffè espresso Philips non esce acqua dal serbatoio
- La mia macchina per caffè espresso Philips non macina i chicchi di caffè