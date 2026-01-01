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PerfectCare Elite Plus Ferro da stiro con caldaia
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- Il mio ferro da stiro con generatore di vapore Philips non rimuove le pieghe
- L'aumento del vapore nel mio ferro da stiro con generatore di vapore Philips non funziona
- Il mio ferro da stiro con generatore di vapore Philips perde dalla piastra
- L'asse da stiro è bagnata e vedo acqua sul pavimento
- Il mio ferro da stiro con generatore di vapore Philips emette un suono di pompaggio e/o un rumore metallico.
- Il mio ferro da stiro con generatore di vapore Philips non produce vapore
- Il mio ferro da stiro con generatore di vapore Philips non fa le pieghe durante la vaporizzazione verticale
- Perdite di acqua/vapore dalla manopola di disincrostazione e sotto la base del mio ferro da stiro con generatore di vapore Philips
- Il mio ferro da stiro con generatore di vapore Philips non si riscalda più
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