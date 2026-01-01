Iscriviti e approfitta del 10%* di sconto sul tuo primo ordine

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PerfectCare Compact Essential Philips Ferro da Stiro con Caldaia 6.5 bar, 1.3L, Blu
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- Il mio ferro da stiro a vapore Philips non elimina le pieghe
- Il mio ferro da stiro a vapore Philips emette fumo durante il riscaldamento
- La funzione di getto di vapore del mio ferro da stiro a vapore Philips non funziona
- Il mio ferro da stiro a vapore Philips presenta una perdita dalla piastra
- Il mio asse da stiro è bagnato e vedo dell’acqua sul pavimento
- Il mio ferro da stiro a vapore Philips emette un rumore simile a un pompaggio e/o un tintinnio metallico
- Il mio ferro da stiro a vapore Philips non produce vapore
- Il mio ferro da stiro a vapore Philips non elimina le pieghe durante la stiratura verticale
- Il mio ferro da stiro a vapore Philips non si riscalda più