Användnings- och skötselstöd för din produkt
Viva Collection Slowjuicer
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Hitta svar om din produkt
- Kan jag pressa citrusfrukter med min Philips-juicer?
- Kan vissa ingredienser orsaka pigmentmissfärgning?
- Fruktköttet från min Philips-juicer känns fuktigt
- Hur förbereder jag frukt och grönsaker för min Philips Juicer?
- Kan min Philips Juicer diskas i diskmaskin?
- Hur rengör jag min Philips Masticating Juicer?
- Hur monterar jag min Philips Masticating Juicer?
- Hur kan jag ta isär min Philips-juicemaskin för masticating?
- Vad kan jag göra för juice med min Philips masticating juicer?
- Hur använder jag locket till matningsslangen från min Philips-juicemaskin?
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Felsökning för din Viva Collection Slowjuicer
- Min Philips juicepress fungerar inte
- Min Philips Juicer avger en obehaglig lukt
- Min Philips Juicer stannar under användning
- Jag får äppelmos från min Philips-juicemaskin för masticering
- Ingredienser blockerar juiceskruven på min Philips-juicer
- Jag kan inte ta bort fruktköttsutloppet på min Philips-juicemaskin
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