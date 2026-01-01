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3000 Series Handheld Steamer
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Depanare pentru 3000 Series Handheld Steamer
- Steamerul meu pentru haine Philips lasă pete pe îmbrăcăminte
- Mânerul aparatului meu de curățat rufe cu aburi Philips vibrează sau produce un sunet de pompare
- Picăturile de apă se scurg din capul aparatului meu Philips Garment Steamer
- Steamerul meu pentru haine Philips nu produce abur
- Aparatul meu Philips Garment Steamer produce un zgomot și abur după utilizare
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