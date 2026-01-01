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Stand Steamer 3000 Series Steamer stojący z deską StyleBoard XL
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- Jak usunąć kamień z parownicy do ubrań / urządzenia wielofunkcyjnego do prasowania firmy Philips?
- Czy parownica do ubrań Philips jest bezpieczna dla wszystkich ubrań?
- Czy po użyciu parownicy do ubrań / urządzenia wielofunkcyjnego do prasowania firmy Philips należy opróżnić zbiornik wody?
- Z podstawy parownicy stojącej Philips wycieka woda
- Czy należy prać matę/pokrowiec na deskę parownicy stojącej Philips?
- Czy muszę czyścić nasadkę zapachową MyEssence?
- Czy muszę dostosowywać ustawienia steamera stojącego Philips do poszczególnych ubrań?
- Jak wydobyć silniejszy zapach z parownicy do ubrań Philips?
- Jak używać rękawicy do steamera Philips?
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