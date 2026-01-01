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Steam Generator
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Rozwiązywanie problemów z Steam Generator
- Żelazko z generatorem pary firmy Philips nie usuwa zagnieceń
- Żelazko z generatorem pary firmy Philips wydziela dym podczas nagrzewania
- Uderzenie pary w żelazku z generatorem pary firmy Philips nie działa
- Żelazko z generatorem pary firmy Philips przecieka ze stopy żelazka
- Moja deska do prasowania jest mokra i widzę wodę na podłodze.
- Żelazko z generatorem pary firmy Philips wydaje dźwięk pompowania i/lub metaliczny dźwięk grzechotania.
- Żelazko z generatorem pary firmy Philips nie wytwarza pary
- Żelazko z generatorem pary firmy Philips nie usuwa zmarszczek podczas parowania w pionie
- Żelazko z generatorem pary firmy Philips już się nie nagrzewa
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