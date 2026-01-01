Zarejestruj się i skorzystaj z 10%* rabatu na pierwsze zamówienie

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2-in-1 Airfryer Accessory
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- Czy muszę nagrzewać urządzenie Philips Airfryer?
- Gdzie mogę znaleźć przepisy dla urządzenia Philips Airfryer?
- Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips Airfryer?
- Czy w urządzeniu Philips Airfryer można używać papieru do pieczenia/folii do pieczenia?
- Jakie potrawy można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?
- Ile jedzenia można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?
- Jak i kiedy używać oleju w urządzeniu Philips Airfryer?
- Jak mogę pobrać aplikację HomeID?
- Jakie mrożone frytki można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?
Rozwiąż problem
Rozwiązywanie problemów z 2-in-1 Airfryer Accessory
- Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się biały dym
- Jedzenie z urządzenia Philips Airfryer nie jest chrupiące ani zgodne z oczekiwaniami.
- Powłoka patelni lub kosza urządzenia Philips Airfryer łuszczy się.
- Domowe frytki z urządzenia Philips Airfryer nie spełniają oczekiwań
- Urządzenie Philips Airfryer nie nagrzewa się