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Airfryer XL Series 5000
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- Jakiego rodzaju formy do pieczenia mogę używać w urządzeniu Philips Airfryer?
- Dlaczego muszę potrząsać jedzeniem w urządzeniu Philips Airfryer?
- Jak czyścić urządzenie Philips Airfryer
- Czy muszę nagrzewać urządzenie Philips Airfryer?
- Gdzie mogę znaleźć przepisy dla urządzenia Philips Airfryer?
- Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips Airfryer?
- Czy w urządzeniu Philips Airfryer można używać papieru do pieczenia/folii do pieczenia?
- Jakie potrawy można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?
- Czy muszę zdejmować gumową zatyczkę z patelni urządzenia Philips Airfryer?
- Jak używać ustawień wstępnych w urządzeniu Philips Airfryer?
- Ile jedzenia można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?
- Jak i kiedy używać oleju w urządzeniu Philips Airfryer?
- Jak mogę uzyskać aplikację HomeID?
- Jakie mrożone frytki można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?
- Czy do urządzenia kuchennego Philips może podłączyć się więcej niż jedna osoba?
- Czy muszę przyprawiać kosz i patelnię urządzenia Philips Airfryer?
- Jak rozpocząć korzystanie z urządzenia Philips Airfryer?
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Rozwiązywanie problemów z Airfryer XL Series 5000
- Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się biały dym
- Jedzenie z urządzenia Philips Airfryer nie jest chrupiące ani zgodne z oczekiwaniami.
- Powłoka patelni lub kosza urządzenia Philips Airfryer łuszczy się.
- Domowe frytki z urządzenia Philips Airfryer nie spełniają oczekiwań
- Moja suszarka Philips Airfryer hałasuje
- Urządzenie Philips Airfryer nie jest wyświetlane na liście urządzeń aplikacji HomeID
- Jak odłączyć kosz urządzenia Philips Airfryer od patelni?
- Urządzenie Philips Airfryer nie nagrzewa się
- Airfryer firmy Philips nie działa i nie włącza się
- Urządzenie kuchenne Philips nie może znaleźć domowej sieci Wi-Fi
- Nie mogę sterować urządzeniem kuchennym Philips za pomocą aplikacji HomeID
- Jak zresetować urządzenie kuchenne Philips i usunąć wszystkie informacje
- Przycisk włączania/wyłączania urządzenia Philips Airfryer nie wyłącza się.
- Urządzenie Philips Airfryer wyświetla myślniki lub kod błędu
- Aplikacja Philips HomeID została zamknięta lub uległa awarii
- Nie mogę połączyć urządzenia kuchennego Philips z aplikacją HomeID
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