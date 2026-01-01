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Edycja Eco Conscious Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
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Rozwiązywanie problemów z Edycja Eco Conscious Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
- Ekspres do kawy Philips nadal kapie po zaparzeniu
- Uchwyt filtra w ekspresie do kawy firmy Philips przepełnia się
- Mój ekspres do kawy Philips nie jest wystarczająco mocny
- Ekspres do kawy firmy Philips wyłącza się automatycznie
- Ekspres do kawy firmy Philips nie działa lub nie włącza się
- Kawa z ekspresu do kawy Philips nie jest wystarczająco gorąca
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