Wsparcie w użytkowaniu i pielęgnacji produktu
Daily Collection Toster
Zarejestruj swój produkt, aby potwierdzić gwarancję, pozostać na bieżąco i uzyskać dostosowane wsparcie.
Znajdź odpowiedzi dotyczące swojego produktu
Rozwiąż problem
Rozwiązywanie problemów z Daily Collection Toster
- Mój toster Philips nie włącza się
- Chleb utknął w tosterze Philips
- Mój toster marki Philips wydziela nieprzyjemny zapach podczas pierwszego użycia
- Dźwignia mojego tostera marki Philips nie pozostaje w pozycji opuszczonej
- Z tostera Philips wydobywa się dym
- Nie mogę wyjąć chleba z tostera Philips.
- Toster firmy Philips nierównomiernie się przyrumienia
- Nie mogę wyjąć pieczywa z tostera firmy Philips
Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia
Zarejestruj się i skorzystaj z 15%* rabatu na pierwsze zamówienie
Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości i oferty.
Dzieląc się z nami swoim adresem e-mail, zgadzasz się na otrzymywanie spersonalizowanych ofert, inspirującej treści, wskazówek dotyczących urządzeń oraz informacji o naszych najnowszych innowacjach. Czytaj więcej.
*Obowiązuje dla nowych subskrybentów przy pierwszym zakupie