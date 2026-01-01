Zarejestruj się i skorzystaj z 10%* rabatu na pierwsze zamówienie

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Pomoc przy zamówieniu i zwrotach

W wyniku przejściowego problemu technicznego część klientów mogła otrzymać wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia dotyczącym wcześniej zrealizowanych zakupów. Problem został już usunięty. Prosimy o zignorowanie tych wiadomości - nie oznaczają one żadnych dodatkowych opłat ani nowej wysyłki. Przepraszamy za zaistniałą sytuację oraz wszelkie niedogodności. Dziękujemy za wyrozumiałość.