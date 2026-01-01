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All-in-One serii 8000 Rozwiązanie do prasowania All-in-One
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- Jak usunąć kamień z parownicy do ubrań / urządzenia wielofunkcyjnego do prasowania firmy Philips?
- Czy po użyciu parownicy do ubrań / urządzenia wielofunkcyjnego do prasowania firmy Philips należy opróżnić zbiornik wody?
- Czy należy prać matę/pokrowiec na deskę parownicy stojącej Philips?
- Jak używać rękawicy do steamera Philips?
Rozwiąż problem
Rozwiązywanie problemów z All-in-One serii 8000 Rozwiązanie do prasowania All-in-One
- Parownica do ubrań firmy Philips nie wytwarza pary
- Parownica stojąca Philips wydaje trzeszczący dźwięk
- Z głowicy parownicy stojącej Philips kapie woda
- Deska do prasowania parownicy stojącej Philips jest niestabilna
- Wąż urządzenia Philips All-in-One Ironing Solution and Stand Steamer nagrzewa się podczas użytkowania.
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