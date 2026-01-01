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SpeedPro Odkurzacz bezprzewodowy
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- Jak wymienić baterie w odkurzaczu Philips SpeedPro (Max) Stick?
- Co oznaczają czerwone i białe kontrolki na wyświetlaczu akumulatora odkurzacza Philips SpeedPro?
- Jak czyścić filtr i szczotkę bezprzewodowego odkurzacza Philips SpeedPro?
- Czy akcesoria odkurzacza Philips są kompatybilne z innymi modelami?
- Czy akcesoria do odkurzacza Philips SpeedPro Max i Philips SpeedPro są zgodne?
- Gdzie znajduje się model/numer seryjny odkurzacza Philips?
- Jak długo należy ładować bezprzewodowy odkurzacz Philips?
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Rozwiązywanie problemów z SpeedPro Odkurzacz bezprzewodowy
- Mój bezprzewodowy odkurzacz Philips nie przesuwa się dobrze po dywanach
- Odkurzacz Philips ma niską moc ssania
- Akumulator bezprzewodowego odkurzacza Philips szybko się rozładowuje
- Nie mogę otworzyć pojemnika na kurz w bezprzewodowym odkurzaczu Philips
- Mój bezprzewodowy odkurzacz Philips serii 8000 ma niską moc ssania
- Odczuwam porażenie prądem podczas korzystania z odkurzacza Philips
- Bezprzewodowy odkurzacz Philips wydaje nietypowy dźwięk
- Bezprzewodowy odkurzacz Philips nie włącza się
- Mój bezprzewodowy odkurzacz Philips serii 5000 ma niską moc ssania
- Bezprzewodowy odkurzacz Philips nie ładuje się
- Bezprzewodowy odkurzacz Philips serii 8000 wyświetla kod błędu
- Jak czyścić bezprzewodowy odkurzacz Philips serii 5000?
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