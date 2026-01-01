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Seria 2200 Automatyczny ekspres do kawy
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Rozwiązywanie problemów z Seria 2200 Automatyczny ekspres do kawy
- Lampka ostrzegawcza ekspresu do kawy Philips nie wyłącza się
- Po zainstalowaniu filtra AquaClean w ekspresie do kawy Philips pojawia się komunikat o konieczności usunięcia kamienia.
- Mój ekspres do kawy Philips przecieka
- Z ekspresu Philips Espresso nie wydobywa się kawa
- Z ekspresu do kawy Philips wydobywa się hałas
- Temperatura kawy w ekspresie Philips Espresso jest niewystarczająca
- Mój ekspres do kawy Philips nie spienia dobrze mleka
- Pod grupą zaparzającą ekspresu Philips Espresso znajduje się kawa w proszku
- Kawa z ekspresu Philips Espresso jest wodnista
- Ekspres Philips wyrzuca kawę w proszku bez parzenia kawy
- Tacka ociekowa ekspresu do kawy Philips szybko się zapełnia
- Nie mogę wyjąć grupy zaparzającej z ekspresu Philips Espresso
- Nie mogę włożyć grupy zaparzającej do ekspresu Philips Espresso
- Nie mogę dostosować ustawień młynka w ekspresie Philips Espresso
- Spieniacz do mleka Philips LatteGo przecieka od spodu
- W ekspresie Philips Espresso ze zbiornika nie wypływa woda.
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