Porady dotyczące użytkowania i pielęgnacji produktu
Air Purifier 600 series
Zarejestruj swój produkt, aby potwierdzić gwarancję, pozostać na bieżąco i uzyskać dostosowane wsparcie.
Twój przewodnik po Air Purifier 600 series
Wszystko, co musisz wiedzieć o Air Purifier 600 series
Najczęściej zadawane pytania
Rozwiązywanie problemów i rozwiązania
Rozwiązywanie problemów z Air Purifier 600 series
- Nie mogę połączyć oczyszczacza powietrza Philips z aplikacją
- W oczyszczaczu powietrza Philips stale świeci lub miga kontrolka
- Oczyszczacz powietrza firmy Philips wydaje nietypowy dźwięk
- Oczyszczacz powietrza firmy Philips nie poprawia jakości powietrza
- Oczyszczacz powietrza firmy Philips nie usuwa prawidłowo zapachów
- Oczyszczacz powietrza firmy Philips niespodziewanie się wyłącza
Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia
Z powodu corocznej inwentaryzacji w naszym magazynie, zamówienia złożone pomiędzy 12.01.2026 a 15.01.2026 włącznie będą dostarczone z opóźnieniem - pomiędzy 19.01.2026 a 21.01.2026 włącznie. Przepraszamy za niedogodności. Dziękujęmy za wyrozumiałość.
Czat na żywo
Pon - Pt : 9:00-17:00
Zamknięte w weekendy
Chcesz być na bieżąco?
Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości i oferty.
Dzieląc się z nami swoim adresem e-mail, zgadzasz się na otrzymywanie spersonalizowanych ofert, inspirującej treści, wskazówek dotyczących urządzeń oraz informacji o naszych najnowszych innowacjach. Czytaj więcej.