A termék használati és ápolási tippei
2300 series LatteGo
Regisztrálja termékét, hogy megerősítse a garanciát, tájékozódjon és személyre szabott támogatást kapjon.
Az Ön útmutatója a 2300 series LatteGo termékhez
Minden, amit tudni érdemes a 2300 series LatteGo termékről
Gyakran ismételt kérdések
- Használhatok más szűrőt a Philips eszpresszógépemben?
- Hogyan kell vízkőmentesíteni a Philips eszpresszógépet
- Hogyan kell tisztítani és karbantartani a Philips eszpresszógépet?
- Hogyan használom a Philips kávéolaj-eltávolító tablettákat?
- Hogyan kenhetem a Philips eszpresszógépem főzőcsoportját?
- Hogyan állíthatom be a Philips eszpresszógép italmennyiségét?
Hibaelhárítás és megoldások
Hibaelhárítás a(z) 2300 series LatteGo eszközhöz
- A Philips eszpresszógépem figyelmeztető lámpája nem kapcsol ki
- A Philips eszpresszógépem azt mondja, hogy az AquaClean szűrő felszerelése után vízkőmentesítsem a gépet.
- A Philips eszpresszógépem szivárog
- Nem jön kávé a Philips eszpresszógépemből
- Zaj jön a Philips eszpresszógépemből
- A Philips eszpresszógépem kávéhőmérséklete nem elég meleg
- A Philips eszpresszógépem nem habosítja jól a tejet
- A Philips eszpresszógépem főzőcsoportja alatt kávépor van.
- A Philips eszpresszógépem kávéja vizes
- A Philips eszpresszógépem eldobja a kávéport kávéfőzés nélkül
- A Philips eszpresszógépem csepegtető tálcája gyorsan megtelik.
- Nem tudom eltávolítani a főzőcsoportot a Philips eszpresszógépemről
- Nem tudom behelyezni a főzőcsoportot a Philips eszpresszógépembe
- Nem tudom beállítani az őrlő beállítását a Philips eszpresszógépemen
- A Philips eszpresszógépem kávépuckái nedvesek.
- A Philips LatteGo tejhabosító alulról szivárog
- Nincs vízáramlás a tartályból a Philips eszpresszógépemben
Lépjen kapcsolatba támogató csapatunkkal
Szeretne naprakész maradni?
Iratkozzon fel a hírek és ajánlatok fogadásához.
Az email címed megosztásával velünk elfogadod, hogy személyre szabott ajánlatokat, inspiráló tartalmat, eszköztanácsokat és információkat kapj legújabb innovációinkról. Tovább olvasás.