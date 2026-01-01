Rekisteröidy ja nauti 10 %* alennusta ensimmäisestä ostoksestasi

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Series 2000 Ilmankostutin
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Vianmääritys laitteelle Series 2000 Ilmankostutin
- Philipsin ilmankostuttimeni ei saavuta tavoitetasoa.
- Philipsin ilmankostutin ei kostuta ilmaa.
- Philipsin ilmankostuttimen alhaisen veden määrän merkkivalo ei toimi.
- Philipsin ilmankostutin tuottaa pahan hajun
- Philipsin ilmankostuttimen vesisäiliö vuotaa.
- Philipsin ilmankostuttimen suodattimessa on valkoisia/keltaisia täpliä.