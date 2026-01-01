Rekisteröidy ja nauti 10 %* alennusta ensimmäisestä ostoksestasi

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2000 Series Ilmankostutin
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- Pitäisikö minun nollata Philipsin ilmanpuhdistin tai ilmankostutin suodattimen vaihdon tai puhdistuksen jälkeen?
- Miten Philipsin ilmankostuttimen punaiset ja siniset merkkivalot toimivat?
- En näe nykyisen kosteusindikaation muuttuvan. Mitä voin tehdä?
- Philipsin ilmankostuttimesta ei tule vesihöyryä/sumua.
- Milloin minun pitäisi vaihtaa Philips-ilmankostuttimen suodattimet?
- Kuinka säilyttää Philipsin ilmankostutinta tai Combi-puhdistinta/kostutinta?
- Miten Philipsin ilmankostuttimen kosteusanturi tarkistetaan?