Rekisteröidy ja nauti 10 %* alennusta ensimmäisestä ostoksestasi

Käyttö- ja hoito-ohjeiden tuki tuotteellesi
2-in-1 Airfryer Accessory
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- Pitääkö minun esilämmittää Philips Airfryer?
- Mistä löydän reseptejä Philips Airfryerille?
- Missä on Philips Airfryerin malli- ja sarjanumero?
- Voinko käyttää leivinpaperia/tinalevyä Philips Airfryer -laitteessa?
- Millaisia ruokia voin valmistaa Philips Airfryer -laitteessa?
- Kuinka paljon ruokaa voin valmistaa Philips Airfryerissa?
- Miten ja milloin öljyä käytetään Philips Airfryerissä?
- Miten saan HomeID-sovelluksen?
- Mitä pakastettuja ranskalaisia voin valmistaa Philips Airfryerissa?