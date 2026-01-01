Käyttö- ja hoito-ohjeiden tuki tuotteellesi
Eco Conscious Edition Suodatinkahvinkeitin, 1,2 litraa
Rekisteröi tuote varmistaaksesi takuun, pysyäksesi ajan tasalla ja saadaksesi räätälöityä tukea.
Löydä vastauksia tuotteestasi
Korjaa ongelma
Vianmääritys laitteelle Eco Conscious Edition Suodatinkahvinkeitin, 1,2 litraa
- Philipsin kahvinkeitin tippuu edelleen keittämisen jälkeen.
- Philipsin kahvinkeittimen suodattimen pidike vuotaa yli.
- Philipsin kahvinkeitin ei ole tarpeeksi vahva
- Philipsin kahvinkeitin sammuu automaattisesti
- Philipsin kahvinkeitin ei toimi tai kytkeydy päälle.
- Philipsin kahvinkeittimen kahvi ei ole tarpeeksi kuumaa.
Ota yhteyttä tukitiimiimme
Rekisteröidy ja nauti 15 %* alennusta ensimmäisestä ostoksestasi
Rekisteröidy saadaksesi uutisia ja tarjouksia.
Jakamalla sähköpostiosoitteesi kanssamme, suostut vastaanottamaan personoituja tarjouksia, inspiroivaa sisältöä, laitevinkkejä ja tietoa uusimmista innovaatioistamme. Lue lisää.
*Voimassa ensimmäistä kertaa tilaaville ensimmäisestä ostoksesta