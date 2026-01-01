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Toaster 3000 Series
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Vianmääritys laitteelle Toaster 3000 Series
- Philipsin leivänpaahdin ei kytkeydy päälle
- Leipä jää jumiin Philipsin leivänpaahtimeen
- Philips-leivänpaahtimeni haisee ensimmäisellä käyttökerralla
- Philips-leivänpaahtimeni vipu ei pysy painettuna
- Philipsin leivänpaahtimesta tulee savua
- En voi ottaa leipää pois Philipsin leivänpaahtimesta
- Philipsin leivänpaahtimeni ruskistuminen on epätasaista.
- En voi irrottaa leipää Philipsin leivänpaahtimesta
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