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Philips 5400 Series Täysautomaattiset espressokeittimet
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Kuinka käyttää Philips 5400 Series Täysautomaattiset espressokeittimet
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Vianmääritys laitteelle Philips 5400 Series Täysautomaattiset espressokeittimet
- Philipsin espressokone vuotaa
- Philipsin espressokeittimestä ei tule kahvia.
- Philipsin espressokeittimestä kuuluu ääni.
- Philipsin espressokoneeni ei vaahdota maitoa hyvin.
- Philipsin espressokeittimen keittoryhmän alla on kahvijauhetta.
- Philipsin espressokoneen kahvi on vetistä.
- Philipsin espressokone hävittää kahvijauhetta keittämättä kahvia.
- Philipsin espressokeittimen tippalokero täyttyy nopeasti.
- En pysty poistamaan keittoryhmää Philipsin espressokoneesta
- En voi lisätä keittoryhmää Philipsin espressokoneeseeni.
- En voi säätää Philipsin espressokeittimen jauhatusasetusta.
- Näen virhekoodin Philipsin espressokoneessani.
- Philipsin espressokone ei käynnisty
- Philipsin espressokoneen kahvikiekot ovat märkiä.
- Philips LatteGo -maidonvaahdotin vuotaa pohjasta.
- Philipsin espressokeittimessä ei ole veden virtausta säiliöstä.
- Philipsin espressokone ei jauhaa kahvipapuja.
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