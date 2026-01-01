Bedienungs- und Pflegesupport für Ihr Produkt
Pepper food processor
Registrieren Sie Ihr Produkt, um Ihre Garantie zu bestätigen, informiert zu bleiben und maßgeschneiderte Unterstützung zu erhalten.
Finden Sie Antworten zu Ihrem Produkt
- Wie bewahre ich die Werkzeuge für meinen Philips Food Processor auf?
- Wie setze ich das Zubehör für die Philips Küchenmaschine zusammen?
- Wie reinige ich meinen Philips Food Processor?
- Wozu dient die Kunststoff-Wellenscheibe meines Philips Food Processors?
- Kann ich kochend heiße Flüssigkeiten in den Behälter meines Philips Blenders füllen?
- Sollte ich meinen Philips Food Processor vor der ersten Verwendung reinigen?
- Kann ich mit meinem Philips Food Processor Eis zerkleinern?
Ein Problem beheben
Fehlerbehebung für Ihren Pepper food processor
- Mein Philips Food Processor lässt sich nicht einschalten
- Mein Philips Food Processor kann den Teig nicht gut kneten
- Mein Philips Blender wird während der Verarbeitung blockiert
- In meinem Philips Food Processor ist ein Stück Lebensmittel zurückgeblieben
- Meine Philips Küchenmaschine funktioniert plötzlich nicht mehr
- Der Kegel meiner Philips Zitruspresse dreht sich nicht gleichmäßig
Nehmen Sie Kontakt mit unserem Support-Team auf
Melde Dich an und sichere Dir 10%* Rabatt auf Deine erste Bestellung
Melden Sie sich an, um Nachrichten und Angebote zu erhalten.
Durch das Teilen Ihrer E-Mail-Adresse mit uns stimmen Sie zu, personalisierte Angebote, inspirierende Inhalte, Gerätetipps und Informationen zu unseren neuesten Innovationen zu erhalten. Mehr lesen.
*Gültig für den ersten Einkauf von Erstabonnenten