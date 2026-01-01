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7000 Series Pastamaker
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- Die Frontplatte meines Philips Pasta Makers bewegt sich
- Das Gewicht auf dem Bildschirm meines Philips Pasta Makers ändert sich
- Mein Philips Pasta Maker zeigt einen Fehlercode an. Was kann ich tun?
- Aus meinem Philips Nudelkocher läuft Wasser aus
- Mein Philips Pasta Maker berechnet Flüssigkeiten nicht korrekt
- Das Display meines Philips Pasta Makers zeigt eine falsche oder keine Mehlmenge an
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