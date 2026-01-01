Melde Dich an und sichere Dir 10%* Rabatt auf Deine erste Bestellung

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2-in-1 Airfryer Accessory
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- Das Essen aus meinem Philips Airfryer ist nicht knusprig oder wie erwartet
- Die Beschichtung der Pfanne oder des Korbes meines Philips Airfryers blättert ab
- Die selbstgemachten Pommes frites aus meinem Philips Airfryer sind nicht wie erwartet
- Mein Philips Airfryer heizt nicht auf