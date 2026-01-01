Bedienungs- und Pflegesupport für Ihr Produkt
Airfryer 7000 Series
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- Welche Art von Backform kann ich in meinem Philips Airfryer verwenden?
- Warum muss ich das Essen in meinem Philips Airfryer schütteln?
- Muss ich meinen Philips Airfryer vorheizen?
- Wo kann ich Rezepte für meinen Philips Airfryer finden?
- Wo befindet sich die Modell- und Seriennummer auf meinem Philips Airfryer?
- Kann ich Backpapier/Folie in meinem Philips Airfryer verwenden?
- Aus meinem Philips Airfryer kommt ein Plastikgeruch
- Welche Art von Speisen kann ich in meinem Philips Airfryer zubereiten?
- Wie viele Lebensmittel kann ich in meinem Philips Airfryer zubereiten?
- Wie und wann sollte ich Öl in meinem Philips Airfryer verwenden?
- Wie bekomme ich die HomeID App?
- Welche gefrorenen Pommes frites kann ich in meinem Philips Airfryer zubereiten?
- Wie verwende ich Alexa Assistant mit meinem Philips Airfryer?
- Kann mehr als eine Person an ein Philips Küchengerät angeschlossen werden?
- Warum piept mein Philips Airfryer während des Kochens?
- Welche Materialien und Beschichtungen werden in meinem Philips Airfryer verwendet?
Ein Problem beheben
Fehlerbehebung für Ihren Airfryer 7000 Series
- Aus meinem Philips Airfryer kommt weißer Rauch
- Das Essen aus meinem Philips Airfryer ist nicht knusprig oder wie erwartet
- Die Beschichtung der Pfanne oder des Korbes meines Philips Airfryers blättert ab
- Die selbstgemachten Pommes frites aus meinem Philips Airfryer sind nicht wie erwartet
- Mein Philips Airfryer macht ein Geräusch
- Mein Philips Airfryer wird nicht in der Geräteliste der HomeID-App angezeigt
- Mein Philips Airfryer heizt nicht auf
- Mein Philips Airfryer funktioniert nicht und lässt sich nicht einschalten
- Mein Philips Küchengerät kann mein Heim-WiFi-Netzwerk nicht finden
- Ich kann mein Philips Küchengerät nicht mit meiner HomeID-App steuern
- So setzen Sie mein Philips Küchengerät zurück und löschen alle Informationen
- Mein Philips Airfryer zeigt Striche oder einen Fehlercode an
- Meine Philips HomeID-App wurde geschlossen oder ist abgestürzt
- Ich kann mein Philips Küchengerät nicht mit meiner HomeID-App verbinden
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