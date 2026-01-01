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Kettle 3000 Series
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- Mein Philips-Wasserkocher lässt sich nicht einschalten
- Abgekochtes Wasser aus meinem Philips-Wasserkocher schmeckt nach Metall
- Mein Philips-Wasserkocher ist schmutzig und hat kleine Flecken im Inneren
- Auf dem Boden meines Philips Wasserkochers befindet sich Wasser/Kondensation
- Mein Philips Wasserkocher kocht und bleibt stehen
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