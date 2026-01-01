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Warum hat die Heizplatte meines Philips Eierkochers braune Flecken?

Wie verwende ich meinen Philips Eierkocher, um weniger Eier zu pochieren?

Wie kann ich das pochierte Ei aus meinem Philips Eierkocher herausnehmen?

Wie ich meinen Philips Eierkocher verwende, um die Eier nach meinem Geschmack zu kochen

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