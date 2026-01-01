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Die Antihaftbeschichtung meines Philips Grills ist beschädigt

Aus meinem Philips Grill kommt viel Rauch oder ein Brandgeruch

Die Platten meines Philips Grills werden nicht gleichmäßig erhitzt

Mein Philips Grill lässt sich nicht einschalten

Mein Philips Grill-Anzeigelicht/Symbol schaltet sich während des Grillens ein und aus

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