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Table grill
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Ein Problem beheben
Fehlerbehebung für Ihren Table grill
- Mein Philips Grill-Anzeigelicht/Symbol schaltet sich während des Grillens ein und aus
- Mein Philips Grill lässt sich nicht einschalten
- Die Platten meines Philips Grills werden nicht gleichmäßig erhitzt
- Aus meinem Philips Grill kommt viel Rauch oder ein Brandgeruch
- Die Antihaftbeschichtung meines Philips Grills ist beschädigt
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