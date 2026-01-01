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7000 Series Handheld Steamer
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Felsökning för din 7000 Series Handheld Steamer
- Min Philips Garment Steamer lämnar fläckar på plagget
- Handtaget på min Philips Garment Steamer vibrerar eller ger ifrån sig ett pumpande ljud
- Vattendroppar droppar från huvudet på min Philips Garment Steamer
- Min Philips Garment Steamer producerar inte ånga
- Min Philips Garment Steamer producerar ett ljud och ånga efter användning
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