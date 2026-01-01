Användnings- och skötselstöd för din produkt
Philips Airfryer 2000 series
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Hitta svar om din produkt
- Vilken typ av bakform kan jag använda i min Philips Airfryer?
- Varför måste jag skaka maten i min Philips Airfryer?
- Hur rengör jag min Philips Airfryer?
- Måste jag förvärma min Philips Airfryer?
- Var kan jag hitta recept för min Philips Airfryer?
- Var finns modell- och serienumret på min Philips Airfryer?
- Kan jag använda bakplåtspapper/tennfolie i min Philips Airfryer?
- Det kommer en plastlukt från min Philips Airfryer
- Vilken typ av mat kan jag laga i min Philips Airfryer?
- Hur använder jag förinställningar på min Philips Airfryer?
- Hur mycket mat kan jag tillaga i min Philips Airfryer?
- Hur och när ska jag använda olja i min Philips Airfryer?
- Hur kan jag få tag på HomeID-appen?
- Vilka frysta pommes frites kan jag göra i min Philips Airfryer?
- Vilka material och ytbeläggningar används i min Philips Airfryer?
- Hur kommer jag igång med min Philips Airfryer?
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Felsökning för din Philips Airfryer 2000 series
- Vit rök kommer ut ur min Philips Airfryer
- Maten från min Philips Airfryer är inte krispig eller som förväntat
- Beläggningen på pannan eller korgen på min Philips Airfryer lossnar
- Min Philips Airfryers hemlagade pommes frites är inte som förväntat
- Min Philips Airfryer gör ett ljud
- Min Philips Airfryer visas inte på enhetslistan i HomeID-appen
- Min Philips Airfryer värms inte upp
- Min Philips Airfryer fungerar inte eller slås inte på
- Lampan på på/av-knappen på min Philips Airfryer släcks inte
- Min Philips Airfryer visar streck eller en felkod
- Min Philips HomeID-app stängdes eller kraschade
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