Användnings- och skötselstöd för din produkt
Viva Collection Pasta- och nudelmaskin
Registrera din produkt för att bekräfta garantin, hålla dig uppdaterad och få skräddarsydd support.
Hitta svar om din produkt
- Hur gör jag glutenfri pasta med min Philips Pastamaker?
- Hur använder jag vattenmarkeringarna på min Philips Pastamaskin?
- Hur ska jag rengöra Philips pastamaskin?
- Kan jag torka och förvara pasta som är gjord med min Philips Pastamaker?
- Kan jag göra flera satser färsk pasta med min Philips Pastamaker?
- Hur perfekt degkonsistens ser ut med Philips Pasta Maker
Åtgärda ett problem
Felsökning för din Viva Collection Pasta- och nudelmaskin
Kom i kontakt med vårt supportteam
Registrera dig och få 15%* rabatt på ditt första köp
Registrera dig för att ta emot nyheter och erbjudanden.
Genom att dela din e-postadress med oss samtycker du till att ta emot personliga erbjudanden, inspirerande innehåll, enhetstips och information om våra senaste innovationer. Läs mer.
*Gäller för första prenumeranter för deras första köp