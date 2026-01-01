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Hur kommer jag igång med min Philips Airfryer?

Måste jag krydda korgen och pannan på min Philips Airfryer?

Vilka material och ytbeläggningar används i min Philips Airfryer?

Kan mer än en person ansluta till en Philips Kitchen Device?

Så här använder du Alexa-assistenten med min Philips Airfryer

Vilka frysta pommes frites kan jag göra i min Philips Airfryer?

Hur kan jag få tag på HomeID-appen?

Hur och när ska jag använda olja i min Philips Airfryer?

Hur mycket mat kan jag tillaga i min Philips Airfryer?

Hur använder jag förinställningar på min Philips Airfryer?

Måste jag ta bort gummiproppen från min Philips Airfryer Pan?

Vilken typ av mat kan jag laga i min Philips Airfryer?

Det kommer en plastlukt från min Philips Airfryer

Kan jag använda bakplåtspapper/tennfolie i min Philips Airfryer?

Var finns modell- och serienumret på min Philips Airfryer?

Var kan jag hitta recept för min Philips Airfryer?

Måste jag förvärma min Philips Airfryer?

Hur rengör jag min Philips Airfryer?

Varför måste jag skaka maten i min Philips Airfryer?

Vilken typ av bakform kan jag använda i min Philips Airfryer?

Jag kan inte ansluta min Philips Kitchen Device till min HomeID-app

Min Philips Airfryer visar streck eller en felkod

Lampan på på/av-knappen på min Philips Airfryer släcks inte

Så här återställer du min Philips Kitchen Device och raderar all information

Jag kan inte styra min Philips köksenhet med min HomeID-app

Min Philips Kitchen Device hittar inte mitt WiFi-nätverk i hemmet

Min Philips Airfryer fungerar inte eller slås inte på

Min Philips Airfryer värms inte upp

Hur lossar jag korgen på min Philips Airfryer från pannan?

Min Philips Airfryer visas inte på enhetslistan i HomeID-appen

Min Philips Airfryer gör ett ljud

Min Philips Airfryers hemlagade pommes frites är inte som förväntat

Beläggningen på pannan eller korgen på min Philips Airfryer lossnar

Maten från min Philips Airfryer är inte krispig eller som förväntat

Vit rök kommer ut ur min Philips Airfryer

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