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Eco Conscious Edition Kaffebryggare, 1,2 l
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- Philips kaffebryggare droppar fortfarande efter bryggning
- Filterhållaren på min Philips kaffebryggare rinner över
- Min Philips kaffebryggare är inte tillräckligt stark
- Min Philips-kaffebryggare stängs av automatiskt
- Min Philips kaffebryggare fungerar inte eller slås inte på
- Kaffet från min Philips kaffebryggare är inte tillräckligt varmt
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