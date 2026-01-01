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PerfectCare Compact Plus Ångstation
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Felsökning för din PerfectCare Compact Plus Ångstation
- Mitt Philips Steam Generator-strykjärn tar inte bort veck
- Mitt Philips Steam Generator-strykjärn släpper ut rök när det värms upp
- Ångförstärkningen i mitt Philips Steam Generator-strykjärn fungerar inte
- Mitt Philips Steam Generator-strykjärn läcker från stryksulan
- Min strykbräda är våt och jag ser vatten på golvet
- Mitt Philips Steam Generator-strykjärn ger ifrån sig ett pumpande ljud och/eller ett metalliskt skramlande ljud
- Mitt Philips Steam Generator-strykjärn producerar ingen ånga
- Mitt Philips Steam Generator-strykjärn skrynklar inte under vertikal ångning
- Mitt Philips Steam Generator-strykjärn värms inte upp längre
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