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Philips 5400 Series Helautomatiska espressomaskiner
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Hur man använder Philips 5400 Series Helautomatiska espressomaskiner
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Felsökning för din Philips 5400 Series Helautomatiska espressomaskiner
- Min Philips espressomaskin läcker
- Det kommer inget kaffe ur min Philips Espressomaskin
- Det hörs ett ljud från min Philips Espressomaskin
- Min Philips Espressomaskin skummar inte mjölken ordentligt
- Det finns kaffepulver under brygggruppen på min Philips Espresso Machine
- Kaffet från min Philips Espresso Machine är vattnigt
- Min Philips Espressomaskin slänger kaffepulver utan att brygga kaffe
- Dropptråget på min Philips Espressomaskin fylls snabbt
- Jag kan inte ta bort brygggruppen från min Philips Espresso Machine
- Jag kan inte sätta in brygggruppen i min Philips Espresso Machine
- Jag kan inte justera kvarninställningen på min Philips Espressomaskin
- Jag ser en felkod på min Philips Espresso Machine
- Min Philips Espressomaskin slås inte på
- Kaffepuckarna i min Philips Espressomaskin är våta
- Min Philips LatteGo-mjölkskummare läcker från botten
- Det finns inget vattenflöde från tanken i min Philips Espresso Machine
- Min Philips Espressomaskin maler inte kaffebönor
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