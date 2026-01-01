Användnings- och skötselstöd för din produkt
3300 series LatteGo
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Hitta svar om din produkt
- Kan jag använda ett annat filter i min Philips Espressomaskin?
- Hur avkalkar jag min Philips espressomaskin?
- Hur rengör och underhåller jag min Philips espressomaskin?
- Hur använder jag Philips Coffee oljeavlägsnande tabletter?
- Hur smörjer jag brygggruppen på min Philips Espressomaskin?
- Så här justerar du dryckesvolymen på min Philips Espressomaskin
- Vad är skillnaden mellan att brygga iskaffe med min Philips Espresso Machine?
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Felsökning för din 3300 series LatteGo
- En varningslampa på min Philips Espressomaskin stängs inte av
- Min Philips Espressomaskin säger åt mig att avkalka efter att jag installerat AquaClean-filtret
- Min Philips espressomaskin läcker
- Det kommer inget kaffe ur min Philips Espressomaskin
- Det hörs ett ljud från min Philips Espressomaskin
- Kaffetemperaturen i min Philips Espressomaskin är inte tillräckligt varm
- Min Philips Espressomaskin skummar inte mjölken ordentligt
- Det finns kaffepulver under brygggruppen på min Philips Espresso Machine
- Kaffet från min Philips Espresso Machine är vattnigt
- Min Philips Espressomaskin slänger kaffepulver utan att brygga kaffe
- Dropptråget på min Philips Espressomaskin fylls snabbt
- Jag kan inte ta bort brygggruppen från min Philips Espresso Machine
- Jag kan inte sätta in brygggruppen i min Philips Espresso Machine
- Jag kan inte justera kvarninställningen på min Philips Espressomaskin
- Min Philips Espressomaskin slås inte på
- Kaffepuckarna i min Philips Espressomaskin är våta
- Min Philips LatteGo-mjölkskummare läcker från botten
- Det finns inget vattenflöde från tanken i min Philips Espresso Machine
- Min Philips Espressomaskin maler inte kaffebönor
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