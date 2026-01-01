Användnings- och skötselstöd för din produkt
3000 Steam Iron
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- Hur avkalkar jag mitt Philips ångstrykjärn?
- Hur använder jag den vertikala ångfunktionen på mitt Philips ångstrykjärn?
- Vilken typ av vatten kan jag använda i mitt Philips ångstrykjärn?
- Hur rengör jag vattentanken på mitt Philips ångstrykjärn?
- Det finns vatten i vattentanken på mitt Philips Steam Iron även före användning
- Vilken ång- och temperaturinställning ska jag använda på mitt Philips ångstrykjärn för mina plagg?
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Felsökning för din 3000 Steam Iron
- Mitt Philips ångstrykjärn värms inte upp
- Mitt Philips ångstrykjärn producerar inte ånga
- Indikatorlampan på mitt Philips ångstrykjärn blinkar/andas
- Mitt Philips ångstrykjärn tar inte bort veck
- Ångförstärkningen i mitt Philips ångstrykjärn fungerar inte
- Mitt Philips ångstrykjärn producerar rök när det värms upp
- Mitt Philips ångstrykjärn lämnar vattendroppar på plaggen under strykningen
- Mitt Philips ångstrykjärn läcker efter strykning
- Mitt Philips ångstrykjärn lämnar en glans eller ett avtryck på plagget
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