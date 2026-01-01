Användnings- och skötselstöd för din produkt
800 Series Kompakt luftrenare
Registrera din produkt för att bekräfta garantin, hålla dig uppdaterad och få skräddarsydd support.
Hitta svar om din produkt
- Vad betyder PM2.5-indikatorn i min Philips-luftrenare?
- Bör jag återställa min luftrenare eller luftfuktare från Philips efter att jag har bytt ut eller rengjort ett filter?
- Vad betyder lamporna på min Philips luftrenare?
- Hur och när ska jag rengöra/byta ut min luftrenares filter och sensor?
- Vad är specifikationen för CADR i min Philips luftrenare?
- Kan jag rengöra filtren och förfiltret på min Philips-luftrenare?
Åtgärda ett problem
Felsökning för din 800 Series Kompakt luftrenare
- Det finns en konstant eller blinkande lampa på min Philips luftrenare
- Färgen på ringen för luftkvalitet i min Philips-luftrenare ändras inte
- Indikatorn för filterbyte på min Philips-luftrenare lyser fortfarande
- Min luftrenare från Philips avger ett ovanligt ljud
- Luftflödet i min Philips luftrenare är svagt och lampan är inte blå
- Min Philips luftrenare slås inte på
- Min luftrenare från Philips förbättrar inte luftkvaliteten
- Min luftrenare från Philips tar inte bort lukter ordentligt
- Min luftrenare från Philips låter för högt
Kom i kontakt med vårt supportteam
Registrera dig och få 15%* rabatt på ditt första köp
Registrera dig för att ta emot nyheter och erbjudanden.
Genom att dela din e-postadress med oss samtycker du till att ta emot personliga erbjudanden, inspirerande innehåll, enhetstips och information om våra senaste innovationer. Läs mer.
*Gäller för första prenumeranter för deras första köp