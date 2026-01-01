Asistență pentru utilizarea și îngrijirea produsului dvs.
Xelsis Deluxe Espresor complet automat
Înregistrează-ți produsul pentru a rămâne informat și a primi suport personalizat.
Găsiți răspunsuri despre produsul dvs.
Rezolvați o problemă
Depanare pentru Xelsis Deluxe Espresor complet automat
- Ce funcții suportă aparatul meu Saeco Espresso?
- Mașina mea Saeco Espresso nu spumează bine laptele
- Tava de picurare a aparatului meu Saeco Espresso se umple rapid
- Mașina mea Saeco Espresso nu macină boabele de cafea
- Nu pot conecta aparatul meu Saeco Espresso la rețeaua Wi-Fi de acasă
- Nu pot regla setarea râșniței la aparatul meu Saeco Espresso
- Bucățile de cafea de la aparatul meu Saeco Espresso sunt apoase
- Există praf de cafea sub grupul de preparare al aparatului meu Saeco Espresso
- Nu se extrage apă din rezervorul de apă al aparatului meu Saeco Espresso
- Aparatul meu Saeco Espresso nu pornește
- Nu pot introduce grupul de preparare în aparatul meu Saeco Espresso
- Aparatul meu Saeco Espresso face zgomot
- Aparatul meu Saeco Espresso are scurgeri
- Nu pot elimina grupul de preparare de la aparatul meu Saeco Espresso
- Aparatul meu Saeco Espresso nu prepară cafea
- Aparatul meu Saeco Espresso afișează un cod de eroare
- Cafeaua de la aparatul meu Saeco Espresso este apoasă
- Am probleme cu contul "My Saeco" de pe aparatul meu Saeco Espresso
- Cum să utilizați funcțiile Amazon Alexa cu mașina mea de espresso Saeco Xelsis sau Saeco GranAroma Deluxe
Contactați echipa noastră de asistență
Primești un voucher de -20%* la prima comandă
Înregistrați-vă pentru a primi știri și oferte.
Prin partajarea adresei de email cu noi, sunteți de acord să primiți oferte personalizate, conținut inspirant, sfaturi despre dispozitive și informații despre cele mai recente inovații ale noastre. Citește mai mult.
*Voucher-ul este valabil pentru prima abonare, pentru o singură achiziție