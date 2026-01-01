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GranAroma Espresor complet automat
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Depanare pentru GranAroma Espresor complet automat
- Nu iese cafea din aparatul meu Philips Espresso
- Există un zgomot care provine de la aparatul meu Philips Espresso
- Aparatul meu Philips Espresso nu spumează bine laptele
- Există praf de cafea sub grupul de preparare al aparatului meu Philips Espresso
- Cafeaua de la aparatul meu Philips Espresso este apoasă
- Aparatul meu Philips Espresso aruncă pudra de cafea fără a prepara cafea
- Tava de picurare a aparatului meu Philips Espresso se umple rapid
- Nu pot îndepărta grupul de preparare de la aparatul meu Philips Espresso
- Văd un cod de eroare pe aparatul meu Philips Espresso
- Aparatul meu Philips Espresso nu pornește
- Bucățile de cafea de la aparatul meu Philips Espresso sunt ude
- Nu curge apă din rezervor în aparatul meu Philips Espresso
- Aparatul meu Philips Espresso nu macină boabele de cafea
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