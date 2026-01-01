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Steam generator 8000 Series
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Depanare pentru Steam generator 8000 Series
- Fierul meu de călcat Philips Steam Generator nu îndepărtează pliurile
- Stimularea aburului în fierul meu de călcat Philips Steam Generator nu funcționează
- Fierul meu de călcat Philips Steam Generator curge din talpă
- Masa mea de călcat este udă și văd apă pe podea
- Fierul meu de călcat cu generator de abur Philips scoate un sunet de pompare și/sau un sunet metalic de zăngănit
- Fierul meu de călcat Philips Steam Generator nu produce abur
- Fierul meu de călcat Philips Steam Generator nu se decolorează în timpul aburului vertical
- Scurgeri de apă/vapori de la butonul de decalcifiere și sub baza fierului meu de călcat Philips Steam Generator
- Fierul meu de călcat Philips Steam Generator nu se mai încălzește
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