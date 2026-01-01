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Pepper food processor
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- Cum să depozitez uneltele pentru robotul meu de bucătărie Philips
- Cum asamblez accesoriul pentru robotul de bucătărie Philips?
- Cum să-mi curăț robotul de bucătărie Philips
- La ce folosește discul ondulat din plastic al robotului meu de bucătărie Philips?
- Pot turna lichide fierbinți în vasul blenderului meu Philips?
- Ar trebui să-mi curăț robotul de bucătărie Philips înainte de prima utilizare?
- Pot zdrobi gheața cu robotul meu de bucătărie Philips?
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