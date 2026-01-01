Asistență pentru utilizarea și îngrijirea produsului dvs.
Daily Collection Blender de mână ProMix
Înregistrează-ți produsul pentru a rămâne informat și a primi suport personalizat.
Găsiți răspunsuri despre produsul dvs.
- Cum să-mi curăț bara blenderului manual Philips
- Pot seta alimentarea blenderului manual Philips pe "ON" permanent?
- Unde este numărul de serie al mixerului meu de mână Philips?
- Ingredientele dure pot deteriora blenderul meu manual Philips?
- Pot zdrobi cuburi de gheață cu blenderul de mână Philips?
- Pot înlocui lama blenderului meu manual Philips?
- Pot zdrobi cuburi de gheață cu tocătorul meu Philips?
Rezolvați o problemă
Depanare pentru Daily Collection Blender de mână ProMix
Contactați echipa noastră de asistență
Primești un voucher de -20%* la prima comandă
Înregistrați-vă pentru a primi știri și oferte.
Prin partajarea adresei de email cu noi, sunteți de acord să primiți oferte personalizate, conținut inspirant, sfaturi despre dispozitive și informații despre cele mai recente inovații ale noastre. Citește mai mult.
*Voucher-ul este valabil pentru prima abonare, pentru o singură achiziție