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Viva Collection Storcător de fructe prin presare la rece
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- Pot să storc citrice cu storcătorul meu Philips?
- Anumite ingrediente vor provoca decolorarea pigmentului?
- Pulpa de la storcătorul meu Philips este umedă
- Cum pregătesc fructele și legumele pentru storcătorul meu Philips?
- Juicerul meu Philips poate fi spălat în mașina de spălat vase?
- Cum să-mi curăț storcătorul de fructe Philips Masticating Juicer
- Cum îmi asamblez storcătorul de fructe Philips Masticating Juicer?
- Cum pot dezasambla storcătorul meu de fructe Philips?
- Ce pot stoarce cu storcătorul meu de fructe cu masticare Philips?
- Cum pot utiliza capacul tubului de alimentare de la storcătorul meu Philips?
Rezolvați o problemă
Depanare pentru Viva Collection Storcător de fructe prin presare la rece
- Storcătorul meu Philips nu funcționează
- Storcătorul meu Philips emană un miros neplăcut
- Storcătorul meu Philips se oprește în timpul utilizării
- Obțin piure de mere de la storcătorul meu cu masticare Philips
- Ingredientele blochează șurubul de extracție al storcătorului meu Philips
- Nu pot scoate orificiul de evacuare a pulpei de la storcătorul meu de fructe cu masticare Philips
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