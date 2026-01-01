Asistență pentru utilizarea și îngrijirea produsului dvs.
Viva Collection Storcător
Înregistrează-ți produsul pentru a rămâne informat și a primi suport personalizat.
Găsiți răspunsuri despre produsul dvs.
- Ce pot stoarce cu storcătorul meu Philips?
- Pot să storc citrice cu storcătorul meu Philips?
- Pot să storc tot felul de produse cu storcătorul meu Philips?
- Anumite ingrediente vor provoca decolorarea pigmentului?
- Pulpa de la storcătorul meu Philips este umedă
- Cum să-mi asamblez și dezasamblez storcătorul de fructe Philips
- Cum pregătesc fructele și legumele pentru storcătorul meu Philips?
- Juicerul meu Philips poate fi spălat în mașina de spălat vase?
Rezolvați o problemă
Depanare pentru Viva Collection Storcător
Contactați echipa noastră de asistență
Primești un voucher de -20%* la prima comandă
Înregistrați-vă pentru a primi știri și oferte.
Prin partajarea adresei de email cu noi, sunteți de acord să primiți oferte personalizate, conținut inspirant, sfaturi despre dispozitive și informații despre cele mai recente inovații ale noastre. Citește mai mult.
*Voucher-ul este valabil pentru prima abonare, pentru o singură achiziție