Asistență pentru utilizarea și îngrijirea produsului dvs.
Daily Collection Tocător
Înregistrează-ți produsul pentru a rămâne informat și a primi suport personalizat.
Găsiți răspunsuri despre produsul dvs.
- Cum pot scăpa de mirosul de pe tocătorul meu Philips?
- Pot folosi bolul tocător Philips în cuptorul cu microunde?
- Ce ingrediente pot tăia cu tocătorul meu Philips?
- Pot pune ingrediente fierbinți în bolul tocătorului Philips?
- Pot îndepărta decolorarea de pe piesele din plastic de pe tocătorul meu Philips?
- Cum îmi întrețin mașina de tocat Philips?
Rezolvați o problemă
Depanare pentru Daily Collection Tocător
- Unitatea cu lamă pentru tocător Philips este așezată liber pe știft
- Ceapa se transformă într-o pastă umedă cu tocătorul meu Philips
- Tocătorul meu Philips este instabil și face mult zgomot
- Lama tocătorului meu Philips este blocată
- Unitatea de cuplare a tocătorului meu Philips este murdară
- Tocătorul meu Philips nu funcționează
Contactați echipa noastră de asistență
Primești un voucher de -20%* la prima comandă
Înregistrați-vă pentru a primi știri și oferte.
Prin partajarea adresei de email cu noi, sunteți de acord să primiți oferte personalizate, conținut inspirant, sfaturi despre dispozitive și informații despre cele mai recente inovații ale noastre. Citește mai mult.
*Voucher-ul este valabil pentru prima abonare, pentru o singură achiziție