Asistență pentru utilizarea și îngrijirea produsului dvs.
Airfryer XL Series 3000
Înregistrează-ți produsul pentru a rămâne informat și a primi suport personalizat.
Găsiți răspunsuri despre produsul dvs.
- Ce fel de formă de copt pot folosi în uscătorul meu Philips Airfryer?
- De ce trebuie să scutur mâncarea în uscătorul meu Philips Airfryer?
- Cum să-mi curăț uscătorul de aer Philips Airfryer
- Trebuie să preîncălzesc uscătorul Philips Airfryer?
- Unde pot găsi rețete pentru uscătorul meu Philips Airfryer?
- Unde se află modelul și numărul de serie de pe uscătorul meu de aer Philips Airfryer?
- Pot folosi hârtie de copt/folie de staniol în uscătorul meu Philips Airfryer?
- Ce fel de mâncare pot prepara în uscătorul meu Philips Airfryer?
- Trebuie să îndepărtez bușonul de cauciuc din tigaia Philips Airfryer?
- Cum să folosesc setările prestabilite pe uscătorul de aer Philips?
- Cât de multă mâncare pot prepara în uscătorul de aer Philips Airfryer?
- Cum și când să folosesc ulei în Philips Airfryer?
- Cum pot obține aplicația HomeID?
- Ce cartofi prăjiți congelați pot face în Philips Airfryer?
- Trebuie să condimentez coșul și tigaia uscătorului meu Philips Airfryer?
- Cum încep să folosesc Philips Airfryer?
Rezolvați o problemă
Depanare pentru Airfryer XL Series 3000
- Fumul alb iese din uscătorul meu Philips Airfryer
- Mâncarea din uscătorul meu Philips Airfryer nu este crocantă sau conform așteptărilor
- Stratul de acoperire al tigăii sau coșului uscătorului meu Philips Airfryer se desprinde
- Cartofii prăjiți de casă de la Philips Airfryer nu sunt așa cum mă așteptam
- Philips Airfryer-ul meu face zgomot
- Uscătorul meu de aer Philips nu este afișat în lista de dispozitive HomeID App
- Cum detașez coșul uscătorului meu Philips Airfryer de tigaie?
- Philips Airfryer-ul meu nu se încălzește
- Philips Airfryer-ul meu nu funcționează și nu pornește
- Lumina butonului de pornire/oprire al uscătorului meu de aer Philips nu se stinge
- Philips Airfryer-ul meu afișează liniuțe sau un cod de eroare
- Aplicația mea Philips HomeID s-a închis sau s-a blocat
Contactați echipa noastră de asistență
Primești un voucher de -20%* la prima comandă
Înregistrați-vă pentru a primi știri și oferte.
Prin partajarea adresei de email cu noi, sunteți de acord să primiți oferte personalizate, conținut inspirant, sfaturi despre dispozitive și informații despre cele mai recente inovații ale noastre. Citește mai mult.
*Voucher-ul este valabil pentru prima abonare, pentru o singură achiziție